Aracıyla kaçan Suriyeli şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı İzmir'deki kovalamaca sırasında kaza yapan ekip otosundaki bir polis memuru yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan Suriye uyruklu şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğuş Caddesi'nde şüphe üzerine 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

İhtara uymayan sürücünün araçla kaçmaya çalışması üzerine polis havaya uyarı ateşi açtı. Ekipler kaçan aracı takibe alırken, gidebileceği güzergahlarda da kapama noktası oluşturuldu. Kovalamaca sırasında aracının bir lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki ara sokakta yakalandı.

Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında iki polis otosu kaza yaptı. Ekip otosundaki bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Servislerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.