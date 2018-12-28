Aracıyla çarptığı köpeği tedavi ettirdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa - Mardin kara yolunda otomobiliyle seyir halindeki Ramazan Uzun, bir köpeğe çarptı.

Uzun köpeği aracına alarak veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrolde, sol arka ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı. Köpek tedavisinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Uzun, gazetecilere, gece aracıyla Mardin istikametinden kent merkezine gelirken aniden yola çıkan köpeğe istemeden çarptığını söyledi.

Ramazan Uzun, "Yol kenarında durup köpeğin başına geldim. Başından uzun süre ayrılamadım. Kalkamadığını görünce alarak veteriner kliniğine götürdüm. Tedavisini yaptırdık, daha sonra rehabilitasyon merkezine götürdük." dedi.