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Aracıyla baraj gölüne uçan şahsı JÖAK timleri buldu

Çorum’un Alaca ilçesinde aracıyla birlikte baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 15:07
Aracıyla baraj gölüne uçan şahsı JÖAK timleri buldu

Çorum’un Alaca ilçesinde aracıyla birlikte baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından bulundu.


Olay, dün Koçhisar Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma 155 hattını arayan bir kişi, arkadaşı Naci Özdemir (60) ile birlikte Koçhisar Barajı’nda gezinti yaptıkları arkadaşının daha sonra yanlarından aracına binerek ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naci Özdemir’in kullandığı aracın araç takip sisteminden en son Koçhisar Barajı yakınlarında sinyal alındığını tespit etti.



Jandarma ekipleri drone ile iz sürdü


Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri baraj gölünde çalışma yaparken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de drone ile bölgeyi taradı. Yapılan tüm aramalara rağmen Özdemir ile ilgili herhangi bir ize rastlanmazken gece olması nedeniyle artama kurtarma çalışmalarına ara verildi.



JÖAK Timleri devreye girdi


Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine kayıp şahsın bulunması için seferber olan Çorum İl Jandarma Komutanlığınca gece Ankara’dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bağlı arama kurtarma timleri talep edildi. Sabah saatlerinde ilçeye gelen Jandarma Arama Kurtarma timi, baraj gölünde 160 metreye kadar görüntü sağlayabilen Sonar görüntüleme cihazı ile arama yaptı, belirlenen noktalara dalış yapan özel tim şahsı kullandığı araçla birlikte şahsın cesedine ulaştı. JAK timlerince sudan çıkarılan talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:07
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