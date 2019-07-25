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Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği

Osmaniye'de engelli aracı kullanan vatandaşın yakıtı bitince yolda kaldı, durumu fark eden polis ekipleri, vatandaşı aracıyla evinin önüne kadar çekerek götürdü

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de engelli aracı kullanan, yakıtı bittiği için yolda kalan vatandaş, durumu fark eden polis ekipleri tarafından evinin önüne kadar götürüldü.

Atatürk Caddesi üzerinde engelli bir vatandaşın 3 tekerlekli aracıyla yolda kaldığını gören polis ekipleri, duruma müdahale etti.

Yakıtı biten aracı halatla polis otosuna bağlayan ekip, engelliyi ikamet ettiği Karacalar Köyü'ne kadar götürdü.

Polisin engelli aracını çekme anlarını bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:56
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