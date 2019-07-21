0553 313 94 23

Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bursa’da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:56
Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bursa’da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bursa’nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Mağazadan aldığı yeni yatağı biran önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi. Kapalı kamyonetin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu.


Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil"
    1. "Futbolcu satarak para kazanacağımız..
    2. İstanbul’da güpegündüz cadde ortasında..
    3. Terlemeden güneşlenilen plaj: Pırlanta
    4. Diyarbakır'da PKK'lı teröristin..
    5. Sosyal medya reklamlarında karşımıza..
    6. Osmangazi’de gençler hünerlerini..
    7. Saniyeler içerisinde motosiklet çalan..
    8. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    9. Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    10. İtalya'dan Yusuf Yazıcı’ya çılgın..
    11. Aracının üzerine bağladığı yatakla..
    12. Balçova’da sorunlar tek tek çözülecek
    13. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    14. MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel..
    15. (Özel haber) İstanbul Havalimanı’nda..
    16. (Özel haber) Deniz kaplumbağasının..
    17. Ekrana kilitlenen insan taklit..
    18. NATO’dan İran’a sert çağrı! ‘Derhal..
    19. Bakan Kasapoğlu, Altındağ’da Yaz..
    20. (Özel) Dilenci kedi
    21. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    22. Çiçeği burnunda başbakandan Türkiye..
    23. Beyoğlu’nda sokakta ‘ebabil kuşu’..
    24. Bakan Kasapoğlu, Yaz Akşamı..
    25. Çocuklara internet bağımlılığı uyarısı
    26. Japonya’da sel uyarısı: Binlerce..
    27. Büyükşehir zabıtası atıkla..
    28. Parmak izi 80 yıl saklanıyor
    29. Şehidin hatıraları evinde yaşatılacak
    30. Filmleri aratmayan babalık davası
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!