Aracını yayaların üzerine sürdü: 6 ölü Çin’de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de yayaların üzerine aracını süren bir kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis, Çin’in Hubey eyaletinin Zaoyang kentinde yaşanan olayda sürücünün öldürüldüğünü aktardı.

Öte yandan yetkililer, restoran sahibi Cui Lidong’un aracını yayaların üzerine sürmeden önce sabah saatlerinde karısını ve kızını öldürmeye çalıştığını açıkladı.

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