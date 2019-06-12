Aracında bıraktığı 60 bin lirayı çaldılar Başakşehir'de takip ettikleri iş adamının aracından 60 bin lira çalan hırsızlar otomobille kaçtı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de takip ettikleri iş adamının aracından 60 bin lira çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Alınan bilgiye göre, bankadan para çeken iş adamı Selçuk A'yı takibe alan 4 kişi, iş adamının Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde park ettiği aracın camını kırdı. Aracın torpido kısmında bulunan yaklaşık 60 bin lirayı çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların kaçtığı aracı belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, araçtan inen bir kişinin Selçuk A'nın otomobilinin camını kırıp parayı aldığı ve hırsızların araca binip uzaklaştığı görülüyor. İş adamı Selçuk A'nın olay yerinden uzaklaşan aracı durdurmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıyor.

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