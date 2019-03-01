Aracında başından vurulmuş olarak ölü bulunan kadın muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, aracı içinde silahla başından vurulmuş olarak ölü bulunan kadın muhtar, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve yeni dönemde de aday olan Nuray Günaçar (42), Kızılkeçili yolundaki bir otomobil içerisinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulunmuştu. Aracında ölü olarak bulunan Günaçar, 25 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, “Son günlerde hakkımda asılsız ve mesnetsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup, haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar” demişti.

Edremit Cumhuriyet Savcılığı tarafından Günaçar’ın ölümü şüpheli bulurken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Günaçar’ın cenazesi bugün Bursa’dan Edremit’in Akçay Mahallesi’ne getirildi. Akçay Merkez Camii’nde yaklaşık bin kişinin katılımıyla Günaçar son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına kadar taşınan Nuray Günaçar, daha sonra Kızılkeçili Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Cumhur İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç, Millet İttifakı Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Muhtar Nuray Günaçar’ın kesin ölüm sebebinin araştırılmasına ise güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları ile devam ediliyor.