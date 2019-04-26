Aracında başından vurulmuş halde bulunan bankacı hayatını kaybetti Batman’da aracında başından vurulmuş halde bulunan bankacı kadın hayatını kaybetti.

Batman’da aracında başından vurulmuş halde bulunan bankacı kadın hayatını kaybetti.

Batman’da 24 Nisan 2019 tarihinde Batman Çayı kenarında 72 EP 155 plakalı aracında silahla başından ağır yaralanmış halde bulunan bir banka personeli Cemile A.(38) Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu. İki gündür hastanede tedavi gören bankacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cemile A.’nın cenazesi Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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