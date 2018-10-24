Aracın start-stop özelliği kusur sayıldı! Ceza yedi

Start-Stop sistemini kullanarak ayda yaklaşık 4 litre yakıt tasarrufu sağlayan vatandaşlar sistemin kırmızı ışıkta devreye girmesinden dolayı trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Seyit Koca isimli vatandaşın kullandığı araçta da bulunan start-stop özelliği başına bela oldu. Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak yasak gerekçesi ile 108 TL para cezasına çarptırılan Koca isyan etti.

Araçların start-stop özelliğini kullanmak yasak

Son zamanlarda artan trafik cezalarından dolayı Seyit Koca isimli vatandaş, "Değerli dostlar, bu aymazlık ve keyfiliğin ne olduğunu açıklayabilecek bir kardeşimiz var mı. Start stop olarak dizayn edilen bir araca "kavşaklarda aracın motorunu durdurmak" diye bir ceza yazılabilir mi? Son günlerde sayıları oldukça artan benzeri cezalara dur diyebilecek bir babayiğit bulunur mu acaba. Veya bu ve benzeri uygulamalarla devletimize olan güven ve aidiyet duygusu nasıl gelişebilir. Umarım ilgililer dikkate alır." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Start-stop sistemi nedir?

Start-Stop sisteminin çalışma şekli hakkında bilgi aktarımı yukarıda yapılmıştır. Peki bu sistem ne işe yaramaktadır? Çok kısa olarak anlatmak gerekirse bu sistem ile; trafikte seyir halinde iken gereksiz olarak tanımlanan bekleme sürelerinde araç motorunun boşuna çalışmasını engelleyerek uzun vadede kullanıcılarına tasarruf sağlamak amaçlı geliştirilmiştir.