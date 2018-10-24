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Aracın start-stop özelliği kusur sayıldı! Ceza yedi

Ankara Pursaklar'da bir sürücü aracında bulunan start-stop özelliğinden dolayı kırmızı ışıkta trafik cezası yedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
Aracın start-stop özelliği kusur sayıldı! Ceza yedi

Start-Stop sistemini kullanarak ayda yaklaşık 4 litre yakıt tasarrufu sağlayan vatandaşlar sistemin kırmızı ışıkta devreye girmesinden dolayı trafik cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Seyit Koca isimli vatandaşın kullandığı araçta da bulunan start-stop özelliği başına bela oldu. Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak yasak gerekçesi ile 108 TL para cezasına çarptırılan Koca isyan etti.

Araçların start-stop özelliğini kullanmak yasak

Son zamanlarda artan trafik cezalarından dolayı Seyit Koca isimli vatandaş, "Değerli dostlar, bu aymazlık ve keyfiliğin ne olduğunu açıklayabilecek bir kardeşimiz var mı. Start stop olarak dizayn edilen bir araca "kavşaklarda aracın motorunu durdurmak" diye bir ceza yazılabilir mi? Son günlerde sayıları oldukça artan benzeri cezalara dur diyebilecek bir babayiğit bulunur mu acaba. Veya bu ve benzeri uygulamalarla devletimize olan güven ve aidiyet duygusu nasıl gelişebilir. Umarım ilgililer dikkate alır." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Start-stop sistemi nedir?

Start-Stop sisteminin çalışma şekli hakkında bilgi aktarımı yukarıda yapılmıştır. Peki bu sistem ne işe yaramaktadır? Çok kısa olarak anlatmak gerekirse bu sistem ile; trafikte seyir halinde iken gereksiz olarak tanımlanan bekleme sürelerinde araç motorunun boşuna çalışmasını engelleyerek uzun vadede kullanıcılarına tasarruf sağlamak amaçlı geliştirilmiştir.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
  1. Ankara
  2. Pursaklar

YORUM YAZ

  • hasanhasan14 dk önce
    burnunuzu kaşırken bile ceza yiyebilirsiniz artık,,,,şerefsizler kutulayıp kaçırdıkları paraları bizden toplayacaklar
  • earphoneearphone21 dk önce
    halt etmişler gerçekten , böyle saçmalık olurmu, mahkemeye ver trafikten al paranı uğraşmazsan böyle gider bu ,bi çok kişinin arabasında var bu özellik .
  • SelimSelim38 dk önce
    Hemen haber yapmışsınız da. Aracın ne olduğu belli değil nereden biliyorsun start-stop özelliğinden dolayı ceza yediğini? Ya ceza yiyen araç Şahin ya da Toros ise ne olacak? Bunu araştırdınız mı?
  • x yx y45 dk önce
    Bu nasıl bir saçma uygulama ? Araç 1 dakika ışıkta çalışsında shell e, bp ye mi çalışsın. Adam ne güzel yakıttan tasarruf ediyor, çevreyi kirletmiyor, motor gürültüsü yapmıyor. Derhal buna bir son verin.
  • meyyidmeyyid56 dk önce
    bu da neymiş.kanunen araçta ceset torbası ve buz bulundurmakta mecburi.olur mu öyle şey diyen karayolları kanunlarına baksın.yani işgüzar bir trafik polisi çıkarsa karşınızda bundan ceza kesebilir.hiç şaşırmayın.kanunlar böyle.hatta bize silgi yamuk diye ceza kesmişti.çünkü kesecek bir şey bulamamıştı.bizde tıpış tıpış ödedik mecburen..helal mı ediyorum elbette hayır.çünkü silgi yamuk diyeceğine yollardaki kaçak araçları arasın.
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