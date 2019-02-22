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Aracın çarptığı yayayola savruldu

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobilyolun karşısınageçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:33
Aracın çarptığı yayayola savruldu

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobilyolun karşısınageçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan yaya,otomobilin camına çarparak yere düştü.


Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısınageçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yayaotomobilin ön camına çarparak yere fırladı. Acı içinde kıvranan yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk kontrollerde durumunun iyi olduğu tespit edilen yaya, tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Otomobil sürücüsü ise yayaya çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:33
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