0553 313 94 23

Aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:03
Aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.


Sanayi bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yavru köpek, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından gerekli müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru köpeğin daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı ekranlar test ediliyor
    1. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    2. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    3. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    4. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    5. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    6. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    7. Özel çocuklara özel gün
    8. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    9. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    10. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    11. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    12. Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı
    13. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    14. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    15. Otomotivciler gücünü kendi evinde..
    16. Hisarcık’ta ‘Hacivat ve Karagöz..
    17. Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne..
    18. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    19. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    20. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak