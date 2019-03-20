Aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı Hakkari’de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

Hakkari’de bir aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı.

Sanayi bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yavru köpek, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından gerekli müdahalesi yapıldı. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru köpeğin daha sonra tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.