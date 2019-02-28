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Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:11
Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan köpek tedavi altına alındı.


Hakkari-Çukurca yolu üzerinde araba çarpması sonucunda ağır yararlanan sokak köpeği için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpek hemen tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi’nin yaptığı başarılı bir operasyonla sokak köpeği kurtarıldı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sol ön ayağı kırık olan köpeğin ayağını alçıya aldıklarını ve bir süre tedavi altında tutuktan sonra kuduz ve diğer tüm aşıları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına geri bıraktıklarını belirtiler.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:11
  1. doğa

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