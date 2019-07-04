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Aracın çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde biraracın çarptığı çocuk yaralandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
Aracın çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde biraracın çarptığı çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi adliye binası arkasında Necmettin K., idaresindeki 06 ASS 45 plakalı araç, aniden yola çıkan Halid El Utayviye (4)’ye çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:53
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