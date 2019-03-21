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Aracın çarptığı çakal tedavi edildi

Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezine inen ve bir aracın çarptığı yaralı yavru çakal tedavi edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:29
Aracın çarptığı çakal tedavi edildi

Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezine inen ve bir aracın çarptığı yaralı yavru çakal tedavi edildi.


Kış aylarının çetin geçtiği bölgede aç kalan yavru bir çakal, yiyecek bulmak için ilçe merkezinin girişindeki yola indi. Plakası belirsiz bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru çakal, yoldan geçen duyarlı Sıdık Duran (25) isimli vatandaş tarafından hemen Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü. Burada görevli veteriner tarafından tedavisi yapılan yavru çakal, tekrar doğal ortama bırakıldı.


İlçe sakinleri, son zamanlarda aç kalan birçok yabani hayvanın yiyecek bulmak için şehre indiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:29
  1. doğa

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