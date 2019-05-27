Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Ankara’nın Sincan ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bisiklet sürerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi’nde isminin Bedirhan olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuğa bisiklet kullanırken Onur O.’nun kullandığı 06 HPJ 55 plakalı araç çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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