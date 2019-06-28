0553 313 94 23

Aracın camını kırıp cep telefonunu böyle çaldı

Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.

28 Haziran 2019 Cuma 09:42
Aracın camını kırıp cep telefonunu böyle çaldı

Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına sonra polislere yakalandı.


Mayıs ayı sonunda Osmangazi ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında A.K. isimli vatandaş, arkadaşından emanet olarak aldığı arabaya malzeme yüklemek için park etti. A.K.’nin malzemeleri getirmek için kısa süreliğine arabanın yanından ayrılmasını fırsat bilen hırsız, arabanın açık penceresinden içerisini kontrol etti. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, arabanın ön kapısını açarak cep telefonunu aldı ve koşarak kayıplara karıştı.


O anlar saniye saniye güvenlik kamaralarına yansırken, yaşanan hırsızlık olayı üzerine A.K. emniyete giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık zanlısı D.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
    1. Ağrı merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
    2. 'Sıfır Bir' dizisinin oyuncuları..
    3. Kocaeli’de 7 DEAŞ şüphelisi adliyeye..
    4. Aracını üzerlerine sürdüğü kişilerden..
    5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında..
    6. Putin ve Trump bir araya geldi
    7. ANALİZ - ABD-Türkiye krizinin kazananı..
    8. Japonya ve ABD'den G20'de ittifak..
    9. İki ayrı kazada iki motosiklet..
    10. Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü..
    11. Samsun merkezli change operasyonundan..
    12. Elif, Kick Boks’ta Milli Takım’a..
    13. Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2..
    14. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    15. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    16. Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte..
    17. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    18. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    19. Dış ticaret istatistikleri (1)
    20. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    21. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    22. Tokat’a şehit ateşi düştü
    23. Asya borsaları
    24. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    25. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    26. Çayın azı şifa fazlası zarar
    27. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    28. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    29. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    30. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti