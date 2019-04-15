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Aracın camına sıkıştırıp ölümüne sebebiyet vermişti, o şüpheli tutuklandı

Elazığ’da trafik kazası diye hastaneye kaldırılan şahsın, bir araçla sürüklenip, başka bir araca sıkıştırılması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasının ardından olayın şüphelisi yakalandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 17:05
Aracın camına sıkıştırıp ölümüne sebebiyet vermişti, o şüpheli tutuklandı

Elazığ’da trafik kazası diye hastaneye kaldırılan şahsın, bir araçla sürüklenip, başka bir araca sıkıştırılması sonucu öldüğünün ortaya çıkmasının ardından olayın şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yeşildere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yaralı olarak yatan Kenan Karaman’a (44) araç çarptığını düşünen vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı Karaman, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Karaman hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Bir lokantada çalışan Karaman’ın olay günü, sipariş götürdüğü Uğur U. ile tartıştığını belirledi. Uğur U.’nun iş çıkışı karşılaştığı Karaman’ın kolunu ve kafasını cama sıkıştırıp yaklaşık 100 metre sürüklediği, ardından da başka bir araca sıkıştırdığı tespit edildi.


Bunun üzerine çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı tespit ederek düzenlediği operasyonla yakaladı. Olaydan 4 gün sonra yakalanan şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından kasten ölüme sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 17:05
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