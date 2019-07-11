Aracı yandı, sadece ruhsatı kurtarabildi

Tunceli’de seyir halindeki otomobilalev aldı, sürücü arkadaşıyla birlikte dışarı çıkarken sadece ruhsatı kurtarabildi.

Yangın olayı,merkeze bağlı Meşeyolu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Suvan idaresindeki 23 AR 544 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kendilerini araçtan güçlükle dışarı atarken araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü sadece aracın ruhsatını kurtarabildi.

Cenazeye gitmek için yola çıktıklarını belirten sürücü Hakkı Suvan, “Rampada bir anda motordan duman çıkmaya başladı. Kontağı kapatıp dışarı çıktım. Tutuşmaya başladı. İki yangın tüpüyle müdahale ettik ancak söndüremedik. Araçtan sadece ruhsatı alabildim. Araç ve içindeki eşyalar yandı. Ucuz atlattık” dedi.

Öte yandan itfaiye ekipleri de olay yerine giderek yanan araç üzerinde inceleme yaptı.