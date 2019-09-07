Araca giren arı kazaya neden oldu
Siirt'te arının girmesiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın kayalıklara çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı07 Eylül 2019 Cumartesi 14:41
SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Bişkin (21) yönetimindeki 56 DA 467 plakalı hafif ticari aracın içine merkeze bağlı Meydandere köyü yakınlarında arı girdi.
Arıdan dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak Botan Çayı kenarındaki kayalıklara çarparak durabildi.
Yaralanan sürücü Bişkin, Davut (21) ve İbrahim Bişkin (25) ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Bişkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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