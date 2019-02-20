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Araç yangını korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde park halinde motoru tutuşan kamyonet yandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
Araç yangını korkuttu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde park halinde motoru tutuşan kamyonet yandı.


Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. 10 Z 0455 plakalı özel bir firmaya ait kamyonet park halindeyken bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çevre sakinleri durumu hemen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı. Yanan kamyonet kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:12
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