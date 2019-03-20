Araç stepnesine saklanmış 6 adet tabanca ele geçirildi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale-Ceylanpınar yolu üzerinde yol kontrol ve araç araması yapan ilçe jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları arama sonucunda stepne içerisinde saklanmış 6 tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.Ç,A.Ö ve E.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan sorulama neticesinde H.Ç ve A.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Y. adlı şahsın tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam edildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.