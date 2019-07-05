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"Araç seyir halindeyken patladı, el yapımı patlayıcı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Reyhanlı'daki patlama) Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler veriler değerlendirildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır"

05 Temmuz 2019 Cuma 16:41
"Araç seyir halindeyken patladı, el yapımı patlayıcı"

ANTALYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler veriler değerlendirildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi.

Soylu, Antalya'da katıldığı "Hayatıma kastım yok kaskım var" projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Patlamanın seyir halindeki bir aracın içerisinde el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını düşündüklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Oradaki sonuçlara ihtiyacımız var. Üçünün de kimliği belli. Üçü de geçici koruma kapsamında geçici kimliği ile beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeliler. İkisi hayatını kaybetti, birisi de ağır yaralandı. Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin (El Yapımı Patlayıcı) zaman ayarı ya da başka bir dış etkenle iç etkenden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler veriler değerlendirildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Patlama nedeniyle etrafta hasarın söz konusu olmadığını belirten Bakan Soylu, "En yakındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değil. Tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Elde edilen bir takım bilgiler ve veriler var. Bunlar netleşince kamuoyu ile paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:41
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Reyhanlı

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