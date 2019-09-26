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Araç sahiplerine müjde! Benzinde 25 kuruş indirim

Suudi Arabistan’ın devlet şirketi Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırının ardından yükselme eğilimi gösteren akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi. Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:56
Araç sahiplerine müjde! Benzinde 25 kuruş indirim

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken üç temel öğeye bakılıyor. Brent petrol, Akdeniz bölgesindeki ürün fiyatları (motorin ve benzin) ve dolar kuru. Suudi Arabistan’ın devlet şirketi Aramco’ya yapılan saldırı sonrasında hem petrol, hem de ürün fiyatları yükselmişti. Bu nedenle gerek benzinde gerekse de motorinde yüksek tutarlı zamlar gündeme gelmişti. Devlet, bir miktar zammı pompa fiyatlarına yansıtmış, bir miktar da “eşel mobil” gereğince ÖTV’den karşılanmıştı.

Devletin 1 kuruş alacağı var

Petrol sektöründe “normalleşme” ile birlikte Brent ve ürün fiyatları geriledi. Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Benzinde, 26 kuruş dolayında indirim göründü. Devletin, benzinde “eşel mobil” sistemi uyarınca 1 kuruş dolayında alacağı bulunuyor. Bu düşülecek ve 25 kuruşun bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. Motorinde durum ne? Uluslar arası piyasalarda motorin fiyatları da gevşiyor. Ancak, bu hafta bir indirim beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:56
  1. Türkiye
  2. benzin
  3. akaryakıt
  4. indirim

YORUM YAZ

  • Öztürk ÖzislamÖztürk Özislam17 dk önce
    25 kuruş zaten motorine zam yapıldı. İndirilmesi gereken motorin fiyatlarıdır. Bu nasıl iştir?
  • ahmetahmet22 dk önce
    iyide 35 kuruş çıktı ,brent petrol eski fiyatına döndü,neden benzinde 35 düşmüyor?devlet fırsatçılık yaptırmasın!!!

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