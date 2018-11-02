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Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatlarına yaklaşık 15 kuruş daha indirim yapılacak. İndirimin pompaya yansımasına 2 kuruş kaldığından dolayı, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.99 TL'den 6.86 TL düşecek.

02 Kasım 2018 Cuma 14:25
Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos'tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu. Son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta kalan karşılanan ÖTV miktarlarına benzinde 2 kuruş kalmıştı.

Belirtilen miktarlarda ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak.

Litre başına 13 kuruş

Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.99 TL'den 6.86 TL düşmüş olacak.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 14:25
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