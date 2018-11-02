Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor
Benzin fiyatlarına yaklaşık 15 kuruş daha indirim yapılacak. İndirimin pompaya yansımasına 2 kuruş kaldığından dolayı, İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6.99 TL'den 6.86 TL düşecek.02 Kasım 2018 Cuma 14:25
Eşel mobil sistemde yapılan son ÖTV zammıyla birlikte benzin fiyatları 16 Ağustos'tan bu yana sabitti. İndirim ve zamlar pompaya yansımıyordu. Son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta kalan karşılanan ÖTV miktarlarına benzinde 2 kuruş kalmıştı.
Belirtilen miktarlarda ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacak.
Litre başına 13 kuruş
Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.99 TL'den 6.86 TL düşmüş olacak.
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