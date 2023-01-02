Araç sahipleri dikkat! Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu: Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı, değişiyor

Yeni yıl ile beraber araç fiyatları zamlanıyor... Çip ve enerji kriziyle araç fiyatları her geçen gün zamlanırken, 2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı.

Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"

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Renault, Volkswagen, Kia ve Hyundai duyurdu: Sıfır araçlar için 'fiyat' kararı

Yeni yıla girilmesiyle birlikte ilk günden otomobil markaları araç fiyatlarını güncellemeye başladı. Birçok otomobil markasının sitesinde yer alan fiyat listesinde aynı uyarı çıkıyor: 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.' Edinilen bilgiye göre sıfır araçlara ortalama yüzde 4 yeni zam gelmesi bekleniyor.

Yeni yıl ile beraber araç fiyatları zamlanıyor... Çip ve enerji kriziyle araç fiyatları her geçen gün zamlanırken, 2023 yılına girilmesiyle birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellemeye başladı. TÜVTÜRK'ün Türkiye'ye yayılmış araç muayene istasyonlarındaki ücret 507 liradan 1130 liraya çıktı. Piyasa önderleri tarafından yeni zam haberlerinin fiyat artışlarına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kia, Volkswagen, Hyundai ve Renault gibi birçok marka, 1 Ocak 2023 itibariyle fiyat listelerini güncellemeye aldı. Sıfır otomobil fiyatlarına bakmak için fiyat listelerini açan vatandaşlar aynı uyarıyı aldı: "Fiyatlarımız güncellenmektedir"

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINA ZAM

Bayilere 2023 model otomobillerin gelmesiyle birlikte sıfır kilometre araçların fiyatları da Ocak ayında yeniden zamlanacak. Sıfır araç fiyatlarına ortalam yüzde 4'lük yeni bir zam bekleniyor. Yeni araçların ne kadar zamlanacağı ise listelerin açıklanmasıyla belli olacak.

(Otomobil markaları zam kararı aldı: Birçok marka 2023'ün ilk gününde sıfır araç fiyatlarını güncellemeye başladı)

FİYAT GARANTİSİ VERMEDEN SİPARİŞE AÇILMIŞTI

Birçok marka yoğun talepten dolayı ocak ayında gelecek araçların listesini 'fiyat garantisi vermeden' satışa açmıştı. Hatta zam endişesi ve talepteki artıştan dolayı Türkiye'ye gelen sıfır araçlar daha gemideyken satılmaya başlamıştı.

AYRICA: Araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırıldı.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.

MUAYENE YAPTIRMAYANLARIN CEZASI DA ZAMLANDI!

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet sahipleri ise 575,84 TL ücret ödeyerek muayene yaptıracak. Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tankerler için muayene ücreti de 1528,10 TL’ye yükseldi.

Muayenesiz araç kullanmanın cezası da zamlandı. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2022’de 427 TL iken yeni yıl ile birlikte yüzde 122 artışla 951 TL’ye yükseldi.

ARAÇ MUAYENE GECİKME ÜCRETİ NE KADAR?

Araç Muayene Gecikme Ücreti Ödemeleri 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu”nun 35. maddesi”. Muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.