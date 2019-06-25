0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Motorinin litre fiyatına zam geldi

Motorinin litre fiyatına 23 kuruşluk zam geldi. Yapılan zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk artış ise vergiden karşılanacak.

25 Haziran 2019 Salı 09:02
Araç sahipleri dikkat! Motorinin litre fiyatına zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:02
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. EKONOMİ
  5. Motorin
  6. ZAM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz-kış damakları şenlendiren bir lezzet: Etsiz çiğ köfte
    1. Yaz-kış damakları şenlendiren bir..
    2. Aracın çarptığı yaralı kurt tedavi..
    3. TSK’da FETÖ operasyonu: 36 kişi..
    4. Muradiye Şelalesi’ne ziyaretçi..
    5. Sarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini..
    6. Tahran-Van treni ilk seferini..
    7. Bursa'da apartmanda patlama ve yangın
    8. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Şemdinli..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. Aydın’da intihar girişimi
    11. Obezite cerrahisi ve mide botoksu..
    12. Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
    13. İngiliz F-35'leri Suriye ve Irak'ta..
    14. GÜNDEM / 25 Haziran 2019
    15. Memur emekli maaşı zammı son dakika en..
    16. GMİS, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
    17. Başkan Erdoğan imzaladı! İşte kesin..
    18. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    19. Adana’da narkotik operasyonu: 25..
    20. Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ/PDY..
    21. Kamyon alev aldı: 1 yaralı
    22. (Özel) Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    23. Palet imalathanesindeki konteynerler..
    24. Kuzey Irak'a hava harekatı
    25. Kocaeli’de 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına..
    26. Buzdolabı temizlemenin 3 ayrı yolu
    27. Kimyasallardan uzak bir güneş kremi..
    28. Soyuz MS 11 Dünya'ya döndü
    29. Yurtta hava durumu
    30. 6 terörist etkisiz hale getirildi
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı