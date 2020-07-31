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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! MTV'de bugün son gün

1 Temmuz'da başlayan 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksidi için son gün 31 Aralık yani bugün.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 11:40:00 - 2020-07-31 11:49:33
Araç sahipleri dikkat! MTV'de bugün son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisinin yılın iki döneminde yapılan ödemelerinin ikincisinde bugün son gün.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde bugün son gün. Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksidi için ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı.

Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12'ye çekildi. Araç sahiplerini ilgilendiren bu ödeme için ise son gün 31 Aralık yani bugün.

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