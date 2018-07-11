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Meteoroloji uyardı! İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı. İstanbul'da bugün kısa süreli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29
Meteoroloji uyardı! İstanbul'a sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak,Kütahya, Eskişehir, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:29
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Zonguldak
  4. Trabzon
  5. Tekirdağ
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Kütahya
  10. Kocaeli
  11. Kırklareli
  12. İzmir
  13. Eskişehir
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Bolu
  19. Bilecik
  20. Balıkesir
  21. Artvin
  22. Antalya
  23. Ankara
  24. Adana
  25. İstanbul
  26. Yağış
  27. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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