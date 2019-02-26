Benzin fiyatlarına indirim geliyor Geçen hafta 44 kuruş artan benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı

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