Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Geçen hafta 44 kuruş artan benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor.
26 Şubat 2019 Salı 08:26
Benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı
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