Araç sahipleri dikkat: Benzine dev indirim geliyor, beklemeden depoyu fulleyin! 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri...Akaryakıt fiyatları haftanın dördüncü gününde de yatay seyrini sürdürüyor. Akaryakıt fiyatları hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için indirim bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatları tarafında benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Ekim 2023 il il benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları listesi...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerden etkilenen akaryakıt fiyatları için piyasadaki son dakika gelişmeleri:

DOLAR GÜÇLENDİ PETROL GERİLEDİ

Brent petrol fiyatı, ABD'de dün gelen veri akışının ardından Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair artan endişelerle geriledi. Petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan bir diğer unsur da 10 ayın en yüksek seviyesinde seyreden ABD doları oldu. Diğer para birimleri karşısında değer kazanarak petrol fiyatlarının düşüşünü destekleyen ABD dolar endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 106,850 oldu. Doların değer kazanması petrol alımında diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirerek talepte azalmaya sebep oldu.

OPEC TOPLANIYOR

Yatırımcılar OPEC'in bugün yapacağı toplantıya odaklanırken, piyasa beklentisi grubun mevcut kesintilere devam etmesi yönünde ancak uzmanlar iyice daralan küresel petrol stoklarının piyasada oynaklığı artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam edeceği görüşünde.

Diğer yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın, akaryakıt ihracat yasağını iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar devam ettireceklerini söylemesiyle arz endişeleri daha da derinleşti.

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MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM,İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,10 TL'lik indirim bekleniyor.

LPG FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

LPG fiyatı için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı, LPG fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte; 4 Ekim 2023 güncel il il akaryakıt fiyatları:

MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

İstanbul Avrupa motorin fiyatları 40,13 TL

İstanbul Anadolu motorin fiyatları 40,07 TL

Ankara motorin fiyatları 40,69 TL

İzmir motorin fiyatları 40,86 TL

Motorin fiyatları için yeni zam, indirim yok.

BENZİN FİYATI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

İstanbul Avrupa benzin fiyatı 36,71 TL

İstanbul Anadolu benzin fiyatı 36,66 TL

Ankara benzin fiyatı 37,31 TL

İzmir benzin fiyatı 37,41 TL

Benzin fiyatı için 2,10 TL'lik indirim geliyor.

LPG FİYATI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

İstanbul Avrupa LPG fiyatı 18,60 TL

İstanbul Anadolu LPG fiyatı 18,13 TL

Ankara LPG fiyatı 18,50 TL

İzmir LPG fiyatı 18,20 TL

LPG fiyatı için yeni zam, indirim yok.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.