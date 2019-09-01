0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Süre 2 Eylül'de sona eriyor

Yasaklı olduklarını bilmeden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş yaptıkları için büyük para cezaları yiyen hafif ticari araç sahiplerine yönelik çıkarılan af kapsamına tanınan süre yarın sona eriyor.

01 Eylül 2019 Pazar 08:36
Araç sahipleri dikkat! Süre 2 Eylül'de sona eriyor

15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak olan kamyonet, panelvan ve van ibareli araç sahiplerinin bilmeden geçiş yapmalarından ötürü 40 bin TL'ye varan para cezaları gündeme gelmiş, hükümet ise bu yönde çok sayıda mağdurun olmasından kaynaklı yayınladığı bir yönetmelikle söz konusu cezalara af getirmişti.

2 eylül'de sona eriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre;15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaptığı geçişleri kaçak sayılarak ceza alan ve ödeme yapan binlerce araç sahibinetanınan ceza iadeleri için tanınan süre 2 Eylül'de sona eriyor.

Başvuru sürecinin ardından ceza ödemelerinin iadeleri ise 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Kesilen cezalar silindi

Söz konusu düzenlemeye göre; 1 Ocak-12 Haziran 2019 döneminde araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçenlere idari para cezaları verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmayacak.

Bu cezalara yönelik varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücreti istenmeyecek.

15 Temmuz Köprüsü'den geçiş yapabilecek araçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden geçişine izin verilen araç türlerini yeniden belirledi.

UKOME'nin aldığı karara göre, azami yüklü ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan panelvan kamyonetler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

İşte bu iki köprüden ceza almadan geçecek araç türleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmesi zorunlu olan araçlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 08:36
  1. İstanbul
  2. 15 Temmuz Köprüsü
  3. ceza
  4. köprü affı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Sultangazi’de kendisini sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı
    1. (Özel) Sultangazi’de kendisini..
    2. (Özel) Eyüpsultan’da motosiklet..
    3. GÜNDEM / 1 Eylül 2019
    4. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    5. İstanbul Valili Yerlikaya, şafak vakti..
    6. AOÇ tarımsal üretim alanı kiralayacak
    7. Bursa'da feci kaza! 10 yaralı
    8. Şaşırtan eylem! Bombaları ineklere..
    9. Melikgazi Belediyesi Klasik Araç..
    10. Şaşkına döndüler! "Nedir bilmezdik...
    11. Kara yollarında durum
    12. Araç sahipleri dikkat! Başvuru için..
    13. Bursa'da trafik kazası: 10 yaralı
    14. Tekstil okuyana burs ve iş garantisi..
    15. Kolombiya'ya net suçlama: Saldırı için..
    16. Kardeşini kendisine "abi" demediği ve..
    17. İmamoğlu'ndan skandal sözler!
    18. Rizeli balıkçılar umduğunu bulamadı
    19. CIA destekli Körfez tezgahı!..
    20. ABD'de kanlı saldırı! Çok sayıda ölü..
    21. ’Sevgilime neden baktın’ çatışması...O..
    22. ABD'den Suriye'de büyük vurgun!..
    23. Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu..
    24. İpler gerildi! İsrail'den sınıra takviye
    25. Tekneler bereket için açıldı
    26. İstanbul Valisi Yerlikaya, balıkçıları..
    27. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları,..
    28. Karadeniz'de "istavrit" bereketi
    29. Yasak sona erdi balıkçılar "Vira..
    30. Ordu’daki kazada dolmuş durağı..
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!