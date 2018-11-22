Araç sahipleri dikkat! Emniyet 22 güzergah belirledi

Türkiye genelinde ölümlü kazalar sıralamasında ilk sırada yer alan İstanbul'da trafikte can ve mal kaybına neden olan olayların yüzde 70'inin aynı güzergahta olduğu saptandı. Yetkililer "kara nokta" denilen 22 güzergah belirledi.

Günlük 1124 kazada 9 kişi hayatını kaybediyor

Milliyet'in haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde günlük ortalama 1124 kaza oluyor, her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.

İstanbul'da 2017 yılında 15 bin 492 kazada 211 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 34 kişi de yaralandı. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı, hasarlı kazaların yüzde 70'i aynı güzergahlarda gerçekleştiği ortaya çıktı. İstanbul emniyeti, "kara nokta" olarak adlandırılan kaza oranının yüksek olduğu 22 güzergah belirledi.