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Otomotiv Araç piyasası! İndirim geldi: Dacia Duster dev kampanya yaptı! 2024 modelinde fiyatı ne kadar yansıdı? Satışta
Otomotiv

Araç piyasası! İndirim geldi: Dacia Duster dev kampanya yaptı! 2024 modelinde fiyatı ne kadar yansıdı? Satışta

Yeniakit Publisher
2024-02-13 22:28:00 - 2024-02-13 22:28:36
Araç piyasası! İndirim geldi: Dacia Duster dev kampanya yaptı! 2024 modelinde fiyatı ne kadar yansıdı? Satışta

Araç almak isteyenler indirimleri bekliyor! Vatandaşların merakla beklediği haber nihayet geldi! 2024 Dacia Duster'ın fiyatı belli oldu.

Dacia'nın popüler modeli Duster'ın 2024 versiyonunun fiyatının açıklanmasıyla birlikte, birçok kişi yeni araç alımı için planlarını gözden geçirmeye başladı. Yeni Dacia Duster'ın fiyatı, sunduğu özellikler ve performansıyla dikkat çekiyor. 2024 modelin, önceki versiyonlara kıyasla getirdiği yenilikler ve geliştirmeler, otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Fiyatın da beklenenin altında olması, araç almayı düşünenler için ek bir motivasyon kaynağı oldu.

Yeni Dacia Duster'ın fiyatının açıklanması, otomobil tutkunları arasında heyecan yarattı ve birçok kişinin dikkatini çekti.
İç kısım yenilendi
Ensonhaber.com sitesindeki habere göre; 2024 model Dacia Duster'ın iç kısmına geçtiğimizde, tamamen yenilenmiş bir kabin karşımıza çıkıyor.

7 inç tam dijital gösterge ekranı ile 10,2 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranının bulunduğu otomobilde 4 adet USB şarj girişi, kablosuz şarj pedi ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay teknolojilerine yer veriliyor.Tüketicilere opsiyonel olarak sunulacak Uyku Paketi ise arka koltukların tamamen yatıp, çift kişilik yatak hâline dönüşmesini sağlayacak.

Teknik detaylar
Dacia, yeni nesil Duster'da birkaç farklı motor seçeneğine yer verecek. Bunlardan ilki, 1.2 litrelik turboşarjlı benzinli motor olarak karşımıza çıkıyor.Altı vitesli manuel şanzıman ile satın alınabilecek bu motor seçeneğinde hibrit destek de sunulacak.

Ayrıca 50 litre gaz deposu bulunan doğuştan LPG'li motor seçeneği de yeni Dacia Duster'da bulunacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1.6 litrelik benzinli motora sahip üçüncü seçenek ise bir çift elektrik motoru ile desteklenecek.

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