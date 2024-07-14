Araç muayenelerinden sonra artık konut muayene de yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yandan tüm binaların deprem hazırlığı çerçevesinde otomobiller gibi periyodik muayeneye tabi olması için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da benzer bir çalışma teknik müşavirlik firmalarınca konutlar için uygulanacak.

KONUTLAR İSTEĞE BAĞLI OLARAK MUAYENE ETTİRİLEBİLECEK

Konut muayenesi kapsamında isteyen vatandaşlar satın alacakları ya da kiralayacakları konutları isteğe bağlı olarak muayene ettirilebilecek. Ekspertiz ya da deprem kontrolü uygulaması dışında olan bu sistemde konutlardaki tesisat, yalıtım, çatı, su giderleri, parke gibi alanlar incelenerek olası bir masraf durumu profesyonellerce tespit edilecek.

Bu sistemi Avrupa'da uyguladıklarını ve şimdi ise ilk kez Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden inşaat ve emlak sektöründe hizmet veren teknik müşavirlik firması Hise Global'in Kurucu Ortağı Ebru Öz, "Şirketimiz bünyesinde Konut Teknik Kontrol Departmanı kurarak ülkemizde yaygın olmayan ancak dünyada 'home inspection' olarak bilinen hizmeti sunmaya başladık. Ülkemizde konut teknik kontrol konusunda öncü olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

EN FAZLA İLK EL SATIŞLARDA RAĞBET VAR

2023 yılında ülke genelinde 2 milyon 949 bin adet gayrimenkul satışı gerçekleştiğini anlatan Öz, Ankara'da 196 bin 726, İstanbul'da 335 bin 049, İzmir'de ise 147 bin 351 gayrimenkul satışının kaydedildiğini ifade etti. İlk el satışlarda geçen yıl 379 bin adet konut satışı olduğunu belirten Öz, "Yeni yapılan konutlar fiyatları ve maliyetleri ile dikkat çekiyor. Bu sebeple özellikle yeni konut alanlar konutta bir problem olup olmadığını öğrenmek için bu sisteme daha fazla ilgi gösteriyor. Şu an özellikle beyaz yaka diyebileceğimiz grubun konut alımı ya da yaptıkları kiralamalarda ve yurtdışında yaşayıpta Türkiye'de ev alan kişilerin bu sisteme ilgi gösterdiklerini söylemek mümkün" dedi.

Öz, muayene fiyatlamasının ise konuttan konuta değişkenlik gösterdiğini ifade ederken, bu uygulamayı Avrupa'da tarihi yapıt niteliğindeki taşınmazlara da uyguladıklarını, Türkiye'de de bu tür yapılar için bu sistemin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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