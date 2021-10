'Araç muayeneleri hakkında'

Bilindiği üzere, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde tek kuruluş, yetkili ve görevlidir. Bu yetkili firma TÜVTÜRK’dür. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları üç ortaklı bir konsorsiyum olup, bu ortaklar Doğuş Grubu, TÜVSÜD ve bir İngiliz şirketi olan Bridgepoint’tir. Bu istasyonlarda yılda 9 milyondan fazla aracın periyodik ve yola uygunluk muayeneleri yapılmaktadır.

Son zamanlarda TÜVTÜRK muayene istasyonları almış olduğu yüksek ücretler ile gündeme gelmektedir. Muayene istasyonlarında aracın muayenesi esnasında hiçbir fiziki müdahale yapılmamaktadır. Muayene sırasında filtre değiştirmek yok, lastiğe hava basmak yok, rot balans ayarı yoktur. Hatta öyle ki, bir fincan çay veya bir bardak su ikramı dahi yoktur. Sadece en fazla on dakikalık bir muayene için yüksek paralar alınmaktadır.



Alınan muayene ücreti her arabanın cinsine göre tespit edilmiş olmakla beraber, otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücreti 372,88 TL’dir. Hadi 372 TL’sini anladık da 88 kuruşun ne olduğunu anlamak mümkün değildir.



Bu mesele arabası olan herkesi alakadar ettiği için bu durumu size paylaşmak suretiyle gündeme getirmek istedim. Zira yukarıda yapılan izahattan da anlaşılacağı üzere, yapılan cüzi bir hizmete karşılık olarak alınan ücretin çok yüksek olduğu hususu çok bariz bir şekilde görülmektedir. Bu sebeple elde edilen yüksek gelir, bir nevi haksız kazanç olarak mütalaa edilebilir. Ayrıca, son yıllarda herhangi bir değişiklik yapılmadı ise ödemelerde kredi kartı da kabul edilmemektedir.



Netice itibariyle, bu yazıyı okuyanlardan istirhamım, imkanları dahilinde, çok yüksek olduğuna inandığım bu muayene ücretini ilgili merciler nezdinde gündeme getirmek suretiyle tepkilerini ortaya koymalardır. Hatta değerli milletvekillerimiz de on milyona yakın araba sahibini alakadar böyle mühim bir meseleye müdahil olmak suretiyle, gündemlerine alırlarsa çok iyi olur kanaatindeyim. Zira, kuvvetli bir tepki olursa, belki TÜVTÜRK geri adım atmak mecburiyetinde kalabilir diye düşünüyorum. Tabii ki, takdir okuyucularımızındır.