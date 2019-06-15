Araç motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde park halindeki aracının motor kısmından ses geldiğini duyan İbrahim Ayhan, yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayan araç sahibi Ayhan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracın kaputunu açan ekipler, motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, motor kısmında bulunan kartelin altına sıkıştığı tespit edilen kedinin kurtarılması için aracın sağ ön tekerini söktü. Yavru kedi 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araç sahibi İbrahim Ayhan, kedinin sesini duyunca kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştığını ancak kediye zarar vermemek için itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.

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