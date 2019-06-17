Araç içerisinde uyuşturucu ve silah bulundu

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından, araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; dün Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince alınan ihbar doğrultusunda, Bodrum ilçesinden Milas’a gelen bir araç içerisinde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine harekete geçen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aracı Milas girişinde durdurdu. Yapılan arama sonucunda; araç içerisinde saklanan 7.65 çapında silah ve değişik türlerde 2 adet uyuşturucu madde bulundu.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.