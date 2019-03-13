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Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

Konya’da bir anons üzerine seyir halindeki bir aracı durdurmak için yola çıkan polise başka bir otomobil çarptı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
Araç durdurmak için yola çıkan polise otomobil çarptı

Konya’da bir anons üzerine seyir halindeki bir aracı durdurmak için yola çıkan polise başka bir otomobil çarptı.


Kaza, saat 08.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi’nde Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mahmut Taşdemir, telsizden geçen bir anons üzerine Konya Adliyesi istikametinden Mobilyacılar Sanayi istikametine seyir halinde olan bir aracı kontrol için durdurmak üzere emniyet binasından caddeye çıktı. Bu sırada yolda seyir halinde olan M.S. idaresindeki 42 KK 044 plakalı otomobil, Komiser Yardımcısı Taşdemir’e çarptı. Çarpmasının etkisiyle yol kenarına savrulan polis memurunu gören diğer polisler ambulans çağırdı. Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahmut Taşdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.S. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
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