Araç çarpması sonucu yaralanan "Aykız" Kastamonu’ya gönderildi

Kastamonu’da araç çarpması sonucu ağır yaralanan ayı yavrusu "Aykız", Sinop’ta uygulanan 25 günlük tedavinin sonunda tekrar Kastamonu’ya gönderildi.

Geçirdiği kazanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 2 yaşındaki ayının tedavi süreci tamamlandı. Merkezde görevli veteriner hekimlerce 25 gün boyunca yoğun tedavi uygulanan ve yaraları iyileştirilen Aykız, tekrar görmeye ve ayakları üzerinde durmaya başladı. Tedavisi tamamlanan “Aykız” tekrar Kastamonu’ya ormanlık alana doğaya salınmak üzere yola çıktı.

Merkezde görevli Veteriner Hekim Ali Çalışkan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aykız Kastamonu ili Şenpazarı ilçesinde trafik kazası sonucu yaralanmış vaziyette bize teslim edildi. Genel olarak trafik kazasına bağlı koordinasyon sorunu ve görme kaybı vardı. Yaklaşık 25 günlük bir tedavinin ardından fonksiyonlarını genel olarak geri kazandı. Şu an doğaya geri dönebilecek halde, biz de ayımızı izleme amaçlı GPS’li tasma takarak tekrar aldığımız bölgeye bırakmak için yola çıkıyoruz" dedi.