0553 313 94 23

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Bursa’da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Bursa’da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu.


Vicdansız sürücünün çarptığı köpek çamura saplandı. Sahibi 24 saat sonra köpeğini bulup belediyeye haber verdi. Köpeğin ilk sahibi onu o halde görünce duygularına hakim olamadı. "Hata mı yaptım. Bakamadım be oğlum. Günahına mı girdim senin" diye köpeğine seslendi. İznik ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Yeşilcami Mahallesi Dereköy yolu üzerinde bulunan İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarpıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi.


Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi. Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı. Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum ki. Aslanım benim. Bakamadım oğlum. Kurtaracağım ben seni" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bakamadım gücüm yoktu. İsmail ağabey ben bakarım deyince seni ona teslim ettim" diyerek baş ucunda üzüntüsünü dile getirdi. Olay yerine gelen İznik belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. İğnenin etkisiyle sersemleyen köpek ekiplerin yardımı ile çıkarılarak kamyonete konuldu. Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da bayram tatilindeki trafik kazalarında 120 kişi öldü
    1. Endonezya'da bayram tatilindeki trafik..
    2. "Okuma becerisine sahip olanlar..
    3. Ramazan bereketi yüzbinlerce yüzde..
    4. İran'dan çok sert açıklama! "İran'ın..
    5. Çadırları su basan mevsimlik tarım..
    6. Hedefleri olimpiyatlarda Türkiye'yi..
    7. Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi..
    8. Büyükşehir Belediyesi ekipleri..
    9. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    10. Altun'dan İzlanda'ya kınama
    11. Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet..
    12. Türkiye’de kişi başına düşen elektrik..
    13. Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle..
    14. 100. yılında 19 Mayıs ve Millî..
    15. Sed Caddesi’ne sıcak asfalt
    16. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
    17. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
    18. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
    19. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
    20. Fatsa meydanına kavuşuyor
    21. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. ABD’li komutandan tehlikeli sinyal!..
    24. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
    25. (Özel) Bayram tatilinde su kullanımı..
    26. Gafur Uzuner’in sergisine ilgi
    27. Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları..
    28. Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve..
    29. Kayıp çocuğun feci ölümü
    30. İzlanda basını rezalete arka çıktı!..
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz