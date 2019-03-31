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Araç bu hale geldi... Korkunç kaza

İstanbul Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 06:32
Araç bu hale geldi... Korkunç kaza

Kaza saat  Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 06:14
  1. tuzla
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