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Arabuluculukta örnek anlaşma

İş kazasında bir kolunu kaybeden işçi, tazminatına ve diğer alacaklarına iki ay süren arabuluculuk görüşmeleri sonrasında kavuştu - İşçiye protez kol alma sözü veren işveren, emekli olana kadar da işçinin aynı işte istihdam edilmesine yönelik taahhütte bulundu

27 Mart 2019 Çarşamba 11:20
Arabuluculukta örnek anlaşma

ANKARA (AA) - KÜBRA KARA - İş kazasında bir kolunu kaybeden işçi, tazminatına ve diğer alacaklarına iki ay süren arabuluculuk görüşmeleri sonrasında kavuştu. Görüşmeler sonrasında işçiye protez kol almayı kabul eden işveren, emekli olana kadar işçinin aynı işte istihdam edilmesini de taahhüt etti.

Bir fabrikada çalışan işçi, yaşanan iş kazasında kolunu kaybetti. İş kazası nedeniyle işçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlık, talep üzerine arabulucuya taşındı.

Her iki tarafın kabul etmesi üzerine arabulucu Yakup Erikel, işçi ve işverenle görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık iki ay süren görüşmeler sonrasında tazminat ve diğer alacaklar konusunda işçi ve işveren anlaştı. Görüşmelerde işveren, işçinin emekli olana kadar aynı işte istihdam edilmesi taahhüdünde de bulundu.

Arabulucu Yakup Erikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeler neticesinde her iki tarafın uzlaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Arabuluculukla uzun süren mahkeme süreçlerinin sona erdirildiğini belirten Erikel, iş kazası nedeniyle yaşanan uyuşmazlığın uzun yıllar sürecek mahkeme süreçleri yerine kısa sürede arabulucu görüşmeleriyle sona erdirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Yakup Erikel, görüşmeler neticesinde işçinin tazminat ve diğer alacaklarına kavuştuğunu, işverenin işçiye protez kol alma sözü verdiğini, ayrıca işçinin emekli olana kadar aynı işte istihdam edilmesine ilişkin de örnek anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Erikel, "Böyle bir davanın kusuru da dikkate alındığında adli tıpa gidip gelme ve tarafların itirazları dikkate alındığında söz konusu dava uzun yıllar sürecekti. Arabuluculuk neticesinde gelmiş olduğumuz noktada iki ay gibi kısa sürede taraflar müzakere ederek, konuşarak anlaşmaya vardı. İş barışı yönünden önemli bir sonuç elde edildi. İş yerinde çalışan işçilerin de motivasyonunu artıran bir anlaşma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:20
  1. Arabulucu Yakup Erikel
  2. arabuluculuk yöntemi

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