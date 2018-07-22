Arabuluculukta kaybeden hep Müslümanlar oluyor

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşanırken, defalarca gündeme gelen arabuluculuk da masum müslümanların ölmesine engel olamadı. Son olarak Hamas, Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu. Akit’e konuşan İHH Ankara sorumlusu Mustafa Sinan, “Siyonist devlet, 1948’den bu yana Müslümanların siyasetten uzak kalmalarını fırsat bilerek, kendi fikir ve ideolojilerinde devşirmiş oldukları Müslümanları ön plana çıkararak, Filistin’de uzlaşıyla işi çözeceklerine inandırma siyaseti izledi. Bu izlemiş olduğu siyaset ile 1948’den bu yana Filistinlilerin topraklarını işgal etmiş oldular. Buradaki taktik, önce büyük bir kriz oluşturarak, bu krizi de ya kendi istedikleri adamlara çıkarttırıyorlar, ya da kendileri doğrudan çıkarıyor. Sonra da BM’yi topluyorlar. Bu krizi konuşurken de küçük bir toprak parçasını işgal etmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.

ABBAS’IN SONUNU HAZIRLIYORLAR

Sinan, “İsrail’in Kudüs’ü başkent ve ulus devlet ilan etmesi statüsüyle birlikte tamamen Yahudi elinde bir devlet olduğunun imajını vermeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelenlerin en başında Yasel Arafat’tı. Yerine Abbas’ı getirdiler. Abbas da Arafat’tan daha kötü. Şu anda da bunu böyle devam ettirerek, Abbas’ı da götürecekler. Sürekli kriz çıkarıp sonra da anlaştık diyorlar. Arabulucular her zaman oluyor ama sonuçta hep kaybedenler Müslümanlar” dedi.