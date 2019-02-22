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Arabuluculuk Kayseri’de masaya yatırıldı

Kayseri Arabulucular Derneği tarafından düzenlenen ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği’ konulu konferansta konuşan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu; “Arabuluculuk hukuki uyuşmazlığın temelinden ortadan kaldırılması neticesinde büyük bir ilgi gördü” dedi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:33
Arabuluculuk Kayseri’de masaya yatırıldı

Kayseri Arabulucular Derneği tarafından düzenlenen ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği’ konulu konferansta konuşan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu; “Arabuluculuk hukuki uyuşmazlığın temelinden ortadan kaldırılması neticesinde büyük bir ilgi gördü” dedi.



Kayseri Arabulucular Derneği tarafından düzenlenen ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği’ konulu konferans düzenlendi. Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın,Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Başkanı İlker Koçyiğit,Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurulu Üyesi Nihat Şimşek, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Şirin Yarımçam, “Yönetim kurulu olarak seçildiğimiz 2017 Aralık ayından itibaren arabuluculuğun dava şartı olarak mevzuatımıza girmesiyle büyük bir özveriyle kavramların ve müessesenin doğru anlaşılması noktasında önemle durmaktayız. Arabuluculuğa getirilen eleştirilerin temelinde büyük bir bilgi eksikliği yattığını gözlemekteyiz. Bu eksikliği gidermek adına 2019 yılında seminer ve konferanslara devam edeceğiz” dedi.



“Arabuluculuk, en hızlı yayılan ve tercih edilen alternatif uyuşmazlık yöntemi olmuştur”


Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın da, “Bilindiği üzere uyuşmazlıkların eskiye göre daha karmaşık ve uzmanlık isteyen hale gelmesi ve insanların ilişkilerini koruma ve devam ettirme istekleri gibi nedenlerle uyuşmazlık tarafları, çözüme erişebilmek için yargısal süreçler dışında alternatif yöntemler aramışlardır. Bu arayış alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini doğurmuştur. Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle uzman bir arabulucunun hakemliğinde başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan Arabuluculuk, en hızlı yayılan ve tercih edilen alternatif uyuşmazlık yöntemi olmuştur. Avrupa’da ve Amerika’da 40 yıla yakın süredir uygulanan Arabuluculuk, anlaşmazlıkların kısa bir zaman zarfında ve düşük maliyetlerle çözümlenmesini sağlayacak adil ve dostane bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Hukuk sistemimize 2012 yılında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile giren arabuluculuk, ihtiyari olması nedeniyle geniş bir uygulama alanı bulmazken İş Mahkemeleri Kanununda 1.1.2018 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu’nda 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle bir kısım iş ve ticaret davalarında zorunlu arabuluculuğun kabul edilmesi ile birlikte uygulama alanı oldukça genişlemiştir. Bu uyuşmazlıklarda hukuki sorunu gidermek için taraflar öncelikle arabulucuya başvurmak zorundadır” ifadelerini kullandı.



“Arabuluculuk hukuki uyuşmazlığın temelinden ortadan kaldırılması neticesinde büyük bir ilgi gördü”


Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu da, arabuluculuğun hukuki uyuşmazlığın temelinden ortadan kaldırılması neticesinde büyük bir ilgi gördüğünü söyleyerek, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 yıllık bekleme süresinden sonra 2013 yılında resmi anlamda yürürlüğe girmiş oldu. 2013 yılında bir Arabuluculuk Kanunumuz vardı, yürürlüğe de girmişti ama uygulanmaya başlanmamıştı. Çünkü henüz arabulucularımızın yazılı ve uygulama sınavları yapılmamıştı. Bu yazılı ve uygulamaları sınavlardan sonra o zamanki mevzuatımıza birde mülakat sınavlarımız mevcuttu. 2014 yılı Ocak ayı itibariyle Türkiye’de fiilen hem arabulucusu ile hem kanunuyla hem de yönetmeliği ile arabuluculuk yürürlüğe girmiş oldu. 2014’ten 2018 yılına kadar Türkiye’de arabuluculuk ihtiyari bir şekilde ilerledi. Bu ihtiyari süreçte toplumdaki farkındalığın artırılması, arabuluculuk eğitimlerinin artırılması, arabuluculuk eğitimi veren kurumların yaygınlaştırılması, bu eğitim veren kuruluşların hizmet kalitesinin artırılması anlamında birçok çaba gösterildi. Bu çabalar neticesinde ihtiyari arabuluculuk herhangi bir kanuni teşviki olmamasına rağmen vatandaşın uyuşmazlığına çok çabuk çare bulması, çok çabuk çözüm olması, onun da yanında o hukuki uyuşmazlığın temelinden ortadan kaldırılması neticesinde büyük bir ilgi gördü” şeklinde konuştu.



“Uygulamada ki görülen aksaklıklarında giderilmesiyle çok etkin ve verimli bir sistemle yolumuza devam edeceğiz”


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, arabuluculuktaki görülen aksaklıklarında giderilmesiyle çok etkin ve verimli bir sistemle yola devam edeceklerini kaydederek, şunları söyledi:


“Yıllardır hem Kaymakam olarak hem de Vali olarak adliye teşkilatıyla olan münasebetimizden ve ailemizde çok sayıda hukukçu olmasından dolayı adalet sistemimizi çok yakından izleme imkanı buldum. Gerçekten mahkemelerimizin hızlı ve etkin işlemesi için son derece önemli bir düzenlemedir. Özellikle iş dünyasında bu tür anlaşmazlıkların süratle çözümlenmesi için çok iyi bir uygulamadır. Bu uygulama hem iş dünyamızda hem adalet mekanizmasının iyi işlemesi açısından son derece önemli faydalar getirecektir. Bundan sonra inşallah uygulamada ki görülen aksaklıklarında giderilmesiyle çok etkin ve verimli bir sistemle yolumuza devam edeceğiz.”



Açılış konuşmalarının ardından ‘Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculukta Taraf Vekilliği’ konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:33
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