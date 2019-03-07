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Arabulucu Türkiye

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Arabulucu Türkiye" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:02
Arabulucu Türkiye

İsmail Tekpınar/Ankara

Kim derdi Türkiye’den hakem olması isteneceği... Nereden nereye geldik…

Aslında haberi ilk duyduğumda şaşırdım lâkin sonrasında çok mutlu oldum. Ben ülkeme ve devletime güveniyorum…

Öncelikle bu işin aslına bir vâkıf olalım. Neden bu kriz hâsıl oldu… Hindistan’ın savaş uçakları Pakistan’ın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürülmesi, bir anda Asya’nın iki büyük nükleer gücünü karşı karşıya getirdi. Tabii söz konusu yine terör olayıymış…

İşin aslı buradan başlamış… Hindistan ile Pakistan arasındaki krizi tetikleyen Cammu Keşmir saldırısıdır. Saldırıyı üstlenen Ceyş-i Muhammed örgütünün kurucusu ve lideri Mesud Azhar’ın Pakistan’da olduğu ve de bu doğrulandığı yetkililer tarafından söylenmekte…

Terör grubu olarak adlandırılan bu örgüt ise “Hindistan’da yaşayan Müslümanları kurtarmak için eylemler yapmaktayız” diyerek kendilerini savunuyorlar. Ma’mafih ne kadar böyle olsa da bu tarz eylemler İslâm’a aykırıdır…

Bu örgüt Hindistan’ın terör listesinde olması hasebiyle Pakistan’ı “teröristleri ve terör gruplarını desteklemekle’ suçlamaktadır… Halen çatışmaları körükleyen eylemler gerçekleştirilmekte ve maalesef bu ateş yine Müslümanları yakmaktadır.

Pakistan’la Hindistan arasında uçak düşürme neredeyse savaş söz konusu olmaya doğru giden bir durumda.

Benim ülkemin reis-i Cumhurunu Pakistan Başbakanı İmran Han arayıp “aramızı bul ve ortamı yumuşat” talebinde bulunması büyük ve güçlü Türkiye’yi parmakla gösterir vaziyette bir tutumdur…

Amerika ise kendi ağzıyla istiyor ben arabuluculuk yapabilirim, demesine rağmen bizi tercih etmeleri hem bizde adaletin olduğunu hem de demokrasinin olduğunun göstergesidir...

Şimdi batılılar bizim içimizi neden karıştırmaya çalışıyorlar fark etmişsinizdir umarım!

Kendinize sorun neden arabulucu olarak ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleri değil de özellikle tercih edilen TÜRKİYE…

Hiç sanmam batılı asla arayı bulmaz çıkarı olmadığı müddetçe…

En yakın örneği Mısır’da idam edilen 9 gencecik Müslüman fidan için kılları bile kıpırdamadı…

Çünkü yarım asırdır İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü meşru gördükleri gibi…

Çünkü 15 Temmuz 2016 ve geçmiş darbeleri de destekleyip ülkemize düşmanlık ettikleri gibi…

Çünkü Dünya’daki mazlum coğrafyaları sömürerek, kan ve gözyaşından başka bir şey götürmedikleri gibi…

Çünkü Hukuksuzca Venezuela’ya yapılan darbe girişimi ve mevcut seçilmiş devlet başkanı Nicolás Maduro’yu tanımamak. Seçilmemiş kendi adamlarını devlet başkanı olarak tanıdıkları gibi…

Sonra da çıkıp küstahça insanların aklıyla alay eder gibi biz size arabuluculuk yaparız demek, çakala kuzuyu emanet etmektir…

Batı her dem yeni projeler üretir unutmayalım müteselsilen fitneler dışarıdan içimize sokulur…

Şimdi bunlara güven bitti, süper güç olduklarının iddiası da yerle yeksan oldu…

Dünya’nın yeni süper güç olmaya namzet bir ülkesi var o da benim ülkem TÜRKİYE’dir…

Ümit ediyorum önümüzdeki yerel seçimler birçok planı yerle bir edecektir.

İstikrar devam edecek, yine ülke olarak güçlenerek çıkacağız.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:02
  1. Ankara
  2. İsmail Tekpınar
  3. Hindistan
  4. Pakistan
  5. Cammu Keşmir
  6. Ceyş-i Muhammed örgütü
  7. Mesud Azhar

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