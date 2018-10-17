Arabistan'dan Amerika'ya 100 milyon dolarlık 'yardım'

2 Ekim'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın durumunu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Suudi Arabistan'a giden Mike Pompeo'nun, Riyad'a indiği gün Suudi Arabistan'ın ABD'ye 100 milyon dolar transfer ettiği belirtildi.

"SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN"

Amerika'da yayın yapan New York Times gazetesi gündemi sarsacak önemli bir haberle okuyucularının karşısına çıktı. Gazete, Pompeo'nun Riyad'ta bulunduğu gün Suudi Arabistan'ın, "Suriye'de istikrara katkı sağlamak için" ABD'ye 100 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

AMERİKA'DA TARTIŞMA ÇIKARDI

17 Ağustos tarihinde de Suudi Arabistan yine Suriye'nin kuzeydoğusu aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulanan Rakka kentinin restorasyonu ve istikrarının sağlanması amacıyla 100 milyon dolarlık yardım yapmıştı.

Bu ikinci dalga yardımın zamanlaması ise ABD'de tepkiyle karşılandı. Gazeteye konuşan ve ABD'nin Suriye politikasına yön veren üst düzey Amerikalı bir yetkili, paranın geldiğini doğrulayarak "Bu zamanlama tesadüf değil" ifadesiyle tepki gösterdi.

POMPEO DÜN RİYAD'TAYDI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Kaşıkçı'nın akıbetini öğrenmek için Suudi Arabistan'a gitmişti. Pompeo ilk önce Suudi Arabistan Kralı Selman daha sonra ise Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

KAYNAK: HABER7