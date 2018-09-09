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Arabistan'dan ABD ve Sudan ortaklı askeri tatbikat

Suudi Arabistan ile Sudan kara kuvvetlerinin katıldığı "Kararlılık 1" ortak askeri tatbikatı ile Suudi Arabistan ve ABD güçlerinin katıldığı "Korunma Kalkanı 2" ortak askeri tatbikatı başladı.

09 Eylül 2018 Pazar 20:40
Arabistan'dan ABD ve Sudan ortaklı askeri tatbikat

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kuzey Bölgesi Operasyonları yetkilisi Tümgeneral Faris el-Mutayri, ülkenin kuzeyinde Suda ile gerçekleştirilen "Kararlılık 1"ortak askeri tatbikatının, "iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi, karşılıklı askeri tecrübe paylaşımını, düzensiz savaş operasyonları için planlama yapılmasını" hedeflediğini söyledi.

SPA'nın haberinde, bugün ABD ile "Korunma Kalkanı 2"adı altında bir başka ortak askeri tatbikatın daha başladığı belirtildi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Suudi yetkili Pilot Tuğgeneral Halid bin Abdullah eş-Şeblan, söz konusu tatbikatın kitle imha silahlarına karşı savunma alanında iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Tatbikat kapsamında, kitle imha silahlarına karşı teorik bilgi verilmesinin yanı sıra pratik uygulamanın da olacağı kaydedilen haberde, tatbikatların süresi ya da katılan asker sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan halihazırda Mısır'da gerçekleştirilen "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak askeri tatbikata katılan ülkeler arasında da yer alıyor. Terörle mücadele için gerçekleştirilen tatbikata Suudi Arabistan, Mısır ve ABD dışında 22 ülke katılıyor.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:40
  1. "Korunma Kalkanı 2"
  2. "Kararlılık 1"
  3. Suudi Arabistan
  4. Sudan
  5. ABD
  6. Parlak Yıldız 2018
  7. Pilot Tuğgeneral Halid bin Abdullah eş-Şeblan

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