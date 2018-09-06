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Arabistan'da askeri helikopter düştü: ABD'li pilot öldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen hava tatbikatı sırasında askeri helikopterin kırıma uğraması sonucu ABD'li bir pilot öldü.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:26
Arabistan'da askeri helikopter düştü: ABD'li pilot öldü

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Muhafızlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Riyad'daki Haşm el-An Havaalanı'nda gerçekleştirilen rutin hava tatbikatı sırasında AH-6i tipi bir askeri helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

Olayda ABD'li eğitmen pilot Paul Reedy'in hayatını kaybettiği, Suudi Üsteğmen Pilot Heysem bin Abdulaziz Al Şeyh'in yaralandığı aktarıldı.

Tedavi altına alınan yaralı pilotun durumunun stabil olduğu kaydedilen bakanlık açıklamasında, inceleme komitesinin helikopterin düşüş nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:26
  1. pilot Paul Reedy
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Gebersin alçaklar, düşerken o münafık kralın kafasına keşke düşseydi. Siyonist ....
  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    1 ÖLÜ YETMEZ
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