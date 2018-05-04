Arabistan-Vatikan arasında gizli görüşme!

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Kudüs El-Arabi kaynaklarına göre Vatikan ile Arabistan arasında kilise açmak için gizli görüşmeler yürütülüyor.

GİZLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hiç kilisenin bulunmadığı Arabistan’da kilise açmak için Vatikan’dan bazı temsilciler Arabistan yetkilileri ile bir süredir gizli görüşmeler yapıyor.

Papa’nın Ortadoğu temsilcisi Lübnanlı Paul-Mounged El-Hachem, iki taraf arasında yürütülen müzakereler hakkında şunları söyledi: Arabistan’da kilise inşa etmek için görüşmeler yürütülüyor. Görüşmelerin sonucunu şimdiden tahmin etmek biraz zor.

BİR KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Papa kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor ve iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre her taraf iki temsilci seçerek iki yılda bir toplantı düzenleyecek. Toplantılar Roma ve Dünya Müslüman Birliği tarafından belirlenecek bir yerde gerçekleşecek.