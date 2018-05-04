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Arabistan-Vatikan arasında gizli görüşme!

Arabistan ile Vatikan arasında kilise açmak için gizli görüşmeler yürütüldüğü ortaya çıktı.

04 Mayıs 2018 Cuma 21:33
Arabistan-Vatikan arasında gizli görüşme!

yeniakit.com.tr

Kudüs El-Arabi kaynaklarına göre Vatikan ile Arabistan arasında kilise açmak için gizli görüşmeler yürütülüyor.

GİZLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hiç kilisenin bulunmadığı Arabistan’da kilise açmak için Vatikan’dan bazı temsilciler Arabistan yetkilileri ile bir süredir gizli görüşmeler yapıyor.

Papa’nın Ortadoğu temsilcisi Lübnanlı Paul-Mounged El-Hachem, iki taraf arasında yürütülen müzakereler hakkında şunları söyledi: Arabistan’da kilise inşa etmek için görüşmeler yürütülüyor. Görüşmelerin sonucunu şimdiden tahmin etmek biraz zor.

BİR KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Papa kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor ve iki taraf arasında bir anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre her taraf iki temsilci seçerek iki yılda bir toplantı düzenleyecek. Toplantılar Roma ve Dünya Müslüman Birliği tarafından belirlenecek bir yerde gerçekleşecek.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:33
  1. Kilise
  2. Vatikan
  3. Suudi Arabistan
  4. Papa

YORUM YAZ

  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 35 dk önce
    İkisi de resmi bir devlet ve birbiri ile görüşebilir ama daha heyecan verici bir haber vermek istiyorsanız geçmişte Recep Bey ile Papanın Vatikan sarayında yaptığı görüşmeyi yazsaydınız,bu konuyu işleseydiniz Tabii cesaretiniz var ise
  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    Adamların işlerinden size ne ya? Oğlum kıskanmayın bu kadar adamları. Petrolün yakında biteceğini anladıkları için insanlaşmaya başladılar artık. Kuran, hadis karın doyurmuyor.
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